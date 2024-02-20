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В ноябре 1933 г. СИНРО перебазировался из города Полярный в Мурманск, где разместился в здании мореходного училища на улице П.П. Шмидта. Фото с сайта ПИНРО

ПИНРО отметил «именной» юбилей

Аббревиатуре «ПИНРО» исполнилось 90 лет. 17 февраля 1934 г. объединили Северный институт морского рыбного хозяйства и океанографии и сельдяную экспедицию, создав на их базе Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

«Сельдяная экспедиция в 1934 году работала в качестве самостоятельной организации, имея в распоряжении два траулера и три мотобота. В состав института она вошла в качестве самостоятельного сектора», — сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО (ныне — Полярный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии).

СНИРО и сельдяную экспедицию объединил Наркомат снабжения СССР «в целях более полного и комплексного изучения рыбного хозяйства Баренцева и Белого морей».

«Своим созданием ПИНРО был обязан необычной ситуации, сложившейся у берегов Мурмана в 30-е годы: массовый заход сельди в прибрежные воды сделал эту рыбу доступным объектом лова. Сезонность такого промысла не удовлетворяла запросам промышленности. В 1935 году был поставлен вопрос о лове сельди в открытом море и обеспечении круглогодичного промысла. Решение «сельдяной проблемы» стало главной задачей в первые годы деятельности института, отодвинув на второе место вопросы тралового рыболовства», — рассказали в пресс-службе.

Первым директором ПИНРО был назначен 37-летний ученый Георгий Хлыновский, его заместителем по научной части и начальником сельдяного сектора — профессор Михаил Сомов.

«Многосторонние исследования Плавморнина и ГОИНа создали прочную теоретическую базу рыбохозяйственной науки Севера, позволившую к моменту ее очередной реорганизации и создания ПИНРО решать вопросы обеспечения развивающегося рыбохозяйственного комплекса. Большая часть научных кадров перешла в новый институт, обеспечив тематическую преемственность», — подчеркнули в филиале.

Отмечено, что институт унаследовал прекрасные традиции ГОИНовской школы, определившие высокий теоретический уровень рыбохозяйственных исследований на Севере. Это впоследствии позволило «ПИНРО» занять лидирующее положение в разработке прогностической методологии, продолжая расширять и углублять исследования северных морей.

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