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В Индии готовятся к принятию Национального плана действий по защите и управлению акулами (NPOA)

Власти Индии спешат на помощь акулам

Индия готовится к принятию Национального плана действий по защите и управлению акулами (NPOA). По информации прессы республики, проект направлен на сохранение популяции этих рыб в водах государства.

Встречу для обсуждения «акульего» вопроса организовали правительство Индии, министерство рыболовства республики и межправительственная организация программы Бенгальского залива (ВОВР). Мероприятие позволило получить обратную связь от заинтересованных сторон, в том числе представителей отрасли и науки, чиновников и защитников природы, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект NPOA включает работу с правовой базой, сбор информации и проведение научных исследований, регулирование рыболовства, региональное сотрудничество, а также учитывает вопросы области биоразнообразия и экологии, пишет газета The Hindu.

По ее информации, предусматривается введение специального закона для акватории на расстоянии от 12 до 200 морских миль от берега, системы бортовых журналов, повышение осведомленности рыбаков. Планируется поощрять предприятия за использование разрешенных снастей и соблюдения мер по сокращению прилова.

Представители отрасли предполагают, что NPOA поможет лучше понять нынешнее состояние популяций акул в индийских водах. Эти знания позволят правительству разработать инструменты для принятия обоснованных решений по вылову и сохранению этих рыб.

ВОВР отмечает: план направлен на обеспечение долгосрочного благосостояния как популяций акул, так и рыболовного сектора. Подчеркивается, что NPOA стремится поддержать прибрежные сообщества развитием альтернативных средств к существованию, ведь промысел акул обеспечивает половину доходов для более чем 200 тыс. человек.

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