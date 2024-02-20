По рыболовству в Черном море вышли изменения

Минсельхоз внес поправки в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна внесены поправки. Изменения касаются промысла хамсы, ставриды и шпрота в Черном море.

Поправки утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 19 января 2024 г. № 12. Документ вступит в силу 1 марта текущего года и будет действовать до 1 марта 2026 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения касаются размеров разноглубинных тралов на промысле хамсы в Черном море — в районе между меридианом 36°35'00" в.д. и меридианом мыса Кадош, в том числе на акватории запретного пространства «Анапская банка».

Также устанавливаются новые периоды и районы добычи ставриды в Черном море (с ограничениями по количеству судов). Прописан минимальный размер ячеи для орудий лова, которыми осваивают эту рыбу. Меняются ограничения по размеру разноглубинных тралов на промысле шпрота (кильки).

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