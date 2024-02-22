Экспортеров продукции АПК пригласили за субсидиями

С 5 марта на платформе «Мой экспорт» стартует прием заявок на участие в отборе по предоставлению субсидий на транспортировку товаров АПК. Мера поддержки распространяется в том числе на продукцию из рыбы и морепродуктов.

Объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки принимаются на цифровой платформе «Мой экспорт», для регистрации потребуется квалифицированная электронная подпись.

Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать от 25% до 100% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой проводились в третьем и четвертом кварталах 2023 г., а также в первом и во втором кварталах 2024 г.

Заявки можно подавать с 9:00 (мск) 5 марта до 23:59 (мск) 1 ноября.

«С 2021 года компенсация затрат на поставку продукции агропромышленного комплекса стала возможной через специальный сервис на платформе «Мой экспорт». Это решение позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявок и объем требуемых документов. За это время государственной поддержкой воспользовался 1181 экспортер сельскохозяйственной продукции, а сумма выделенных им средств превысила 22,5 млрд рублей», — рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Правила предоставления субсидий на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции утверждены постановлением правительства от 15 сентября 2017 г. № 1104.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в соответствующий перечень товаров входят живая, свежая, охлажденная, мороженая, соленая и сушеная рыба, рыбные филе и фарш, а также живые, мороженные и переработанные ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, пищевые мука и гранулы из гидробионтов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0301-0309).

После направления заявки экспортером сервис автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании требованиям к участникам отбора. После проверки данных экспортера РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.

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