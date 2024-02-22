На Камчатке золотодобытчику не дали вести бизнес в обход отказа

В Камчатском крае суд вынес решение о запрете разведки и добычи золота в бассейне реки Иудумич. По данным прокуратуры, недропользователь приступил к работе без согласования с теруправлением Росрыболовства.

Нарушение выявила Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Ее сотрудники установили, что Северо-Восточное теруправление Росрыболовства отказало юрлицу в согласовании деятельности. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, причиной для отказа стали несоответствие планируемой деятельности требованиям природоохранного законодательства и недостаточность предусмотренных предприятием мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания.

Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил иск прокурора и запретил проведение работ. Решение в законную силу не вступило. При этом приняты обеспечительные меры: добыча золота была приостановлена судом с октября 2023 г. до вступления решения в законную силу, отметили в надзорном ведомстве.

Также золотодобывающую организацию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). Юрлицу назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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