К Нацрыбресурсу присоединили ПТУМС

Согласно указу президента, к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» присоединено другое государственное предприятие — Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга.

Реорганизация Нацрыбресурса предусмотрена указом президента от 26 февраля 2024 г. № 144. К ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (Москва) решено присоединить ФГУП «Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга» (Южно-Сахалинск).

Правительство должно провести необходимые мероприятия в 9-месячный срок, сообщает корреспондент Fishnews. Указ вступил в силу с 26 февраля.

Как отмечали разработчики проекта указа, основные виды деятельности ПТУМС — обеспечение береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в ДФО, а также ряд других услуг в сфере морской связи и навигации. Сейчас эту работу осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребности в услугах ПТУМС нет, говорилось в пояснительной записке к проекту указа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews