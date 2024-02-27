Неделя принесла в копилку уловов минтая в Охотском море более 70 тыс. тонн

Вылов минтая в Охотском море на 26 февраля составил 421,1 тыс. тонн, или 39,1% ОДУ. Суда на прошлой неделе активно перемещались между подзонами.

В промысле минтая в Охотском море в отчетный период участвовало 63-84 добывающих судна, в том числе 43-59 крупнотоннажных и 20-28 среднетоннажных — такие данные приводятся в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Нарастающий вылов составил 423,1 тыс. тонн — это результаты с учетом работы в Восточно-Сахалинской подзоне и прибрежного лова. Общий допустимый улов освоен на 39,1%. В прошлом году на ту же дату рыбаки поймали 437,4 тыс. тонн (43,4% ОДУ).

В восточные и южные промысловые участки Охотского моря с 20 по 23 февраля подходил циклон — это осложняло работу добывающего флота.

При этом северные ветра не взламывали ледовую кромку, а растягивали ее в восточном направлении, вынося ледовые поля на промысловые изобаты, обратили внимание специалисты.

Температура воздуха иногда опускалась до -20°С. Это способствовало льдообразованию в северной и восточной частях моря, уменьшая ареал чистой воды для комфортного промысла минтая.

На рабочей неделе добывающий флот продолжал вести интенсивный промысел минтая в западнокамчатских подзонах, а также в восточной части центрального сектора Северо-Охотоморской подзоны. Из-за подходящих ледовых полей суда постепенно смещались на юго-восток.

Суда активно перемещались из подзоны в подзону и внутри подзон, из-за этого количество флота в промысловых районах сильно колебалось.

В Западно-Камчатской подзоне промысел шел как на северной периферии района, так и на южной. На лову насчитывалось 7-20 крупнотоннажных и 2-21 среднетоннажных судна с выловом 111,5 тонны и 49,2 тонны на судо-сутки соответственно. Всего в этом промысловом районе добыто 139 тыс. тонн (40,6% допустимого улова). За тот же период прошлого года вылов составил 235,7 тыс. тонн (73%), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные обзора.

В Камчатско-Курильской подзоне добывающий флот распространялся вдоль западнокамчатского шельфа. На лову насчитывалось от 2 до 16 крупнотоннажников и от 1 до 10 среднетоннажников с уловами 100,9 тонны и 60,3 тонны на судо-сутки соответственно. Всего в подзоне добыта 171 тыс. тонн (64,2%). Годом ранее было выловлено меньше — 92,9 тыс. тонн (освоение 37%).

Суммарно по двум подзонам выловлено 310 тыс. тонн (50,9% от ОДУ по западнокамчатским подзонам). В прошлом году совокупный результат составлял 325,5 тыс. тонн (57,2%).

В Северо-Охотоморкой подзоне флот работал в восточном секторе промрайона. На промысле насчитывалось 26-34 крупнотоннажных судна и 2-12 среднетоннажных с выловом 222 тонны и 48,5 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов составил 103,9 тыс. тонн (30,3%), тогда как годом ранее — 97 тыс. тонн (30%).

В Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел не велся. Нарастающий вылов остается на уровне 9,2 тыс. тонн (7%). Годом ранее рыбаки взяли 11,8 тыс. тонн (10,8%).

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка в районах добычи минтая сохранится, считают специалисты. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 8,5-9 тыс. тонн. Уловы крупнотоннажного флота — в пределах 160-170 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 45-55 тонн на судо-сутки.

Интенсивность добычи сельди продолжила снижаться. На промысле находилось 1-3 крупнотоннажных судна с уловом 72,3 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов — 105,7 тыс. тонн (34,1%). За тот же период прошлого года было выловлено 66,5 тыс. тонн (22,9%).

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