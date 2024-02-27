Технический менеджмент флота получит новые возможности

В российские Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта вносятся изменения. Они вводят понятие и правила технического управления судном.

Поправки предусмотрены федеральным законом от 26 февраля 2024 г. № 28, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно изменениям, под техническим управлением судном понимаются деятельность по его эксплуатации, включая организацию работ по содержанию в эксплуатационном состоянии судна, корпуса, оборудования, механизмов и систем судна, а также обращение за судовыми документами и их получение.

Техническим управляющим судна может быть юрлицо или индивидуальный предприниматель, которые оказывают соответствующие услуги в качестве основного вида предпринимательской деятельности. Требования к такой организации-менеджеру утверждаются правительством.

Договор технического управления судном заключается на срок не менее одного года. Стороны могут принять решение о продлении. Срок действия договора не может превышать пять лет.

Технический управляющий и судовладелец несут солидарную ответственность перед третьими лицами за причинение вреда в связи с техническим управлением судном.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 г.

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