На водохранилище в Челябинской области проведут ихтиологические исследования

Аргазинское водохранилище, снабжающее Челябинск питьевой водой, обследуют на допустимость осуществления промышленного рыболовства и аквакультуры.

Власти Челябинской области намерены заказать ихтиологическое исследование на памятнике природы — Аргазинском водохранилище. Соответствующее объявление о проведении электронного аукциона размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Максимальная цена контракта — 2,8 млн рублей, срок проведения исследований — с 1 мая по 10 октября текущего года. Заказы на аналогичные исследования в этом водоеме размещались в ЕИС и в 2023 г. Цель работ — установить влияние рыбохозяйственной деятельности на состояние водохранилища, а также разработать рекомендации по режиму особой охраны памятника природы с учетом возможности (невозможности) осуществления промышленного рыболовства и аквакультуры.

Аргазинское водохранилище — искусственный водоем, возникший на реке Миасс при строительстве Аргазинской ГЭС. Находясь выше Шершнёвского водохранилища, Аргазинское служит основным резервуаром питьевой воды для Челябинска. На берегах расположены базы отдыха, водоем является популярным местом любительской рыбалки.

В 2022 г. региональная пресса писала о конфликте вокруг водохранилища. По данным СМИ, местному рыбохозяйственному предприятию, исторически ведущему промысел на этом водоеме, после четырехлетнего перерыва вновь разрешили осуществлять лов. Рыбаки-любители обратились к губернатору Челябинской области с протестом, утверждая, что промышленная добыча подорвет рыбные запасы.

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