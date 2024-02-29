Общий вылов минтая на Дальнем Востоке превысил полмиллиона тонн

К 27 февраля рыбаки на Дальневосточном бассейне добыли 570 тыс. тонн минтая и 114,5 тыс. тонн сельди. Промысел этих объектов идет с прибавкой к прошлому году.

Вылов минтая на 9,5% больше показателя за тот же период прошлого года, добыча сельди — на 62%.

В экспедиции работают более 100 судов рыбопромыслового флота, безопасность на промысле обеспечивает ледокольный буксир «Суворовец» Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

К 26 февраля общая загрузка холодильников по хранению рыбопродукции в Приморском крае снизилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 46%. На рыбных терминалах находится 53 тыс. тонн свежемороженой продукции.

Ведомство приводит оперативные данные ФГУП «Нацрыбресурс», согласно которым за прошлую неделю свежемороженая продукция из минтая на Дальнем Востоке с начала года подешевела на 20%. В центральных регионах стоимость минтая снизилась с начала года почти на 10,5%.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews