Минтаевую квоту Белоруссии успешно выбирают

Белорусская квота на добычу минтая в исключительной экономзоне РФ к концу февраля освоена на 14,5%, отмечает Приморское теруправление Росрыболовства. По его данным, поймано 7,4 тыс. тонн.

Общая квота республики, выделенная на этот год в рамках межправительственного соглашения, составляет 51 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, белорусской стороне оформлено шесть разрешений на добычу минтая в Охотском и Беринговом морях.

Промысел ведет совместное российско-белорусское предприятие.

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