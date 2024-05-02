Чучелу уникальной птицы не дали уплыть за рубеж

Таможенники на Сахалине передали в краеведческий музей чучело редкой птицы — восточного канюка. Уникальный экземпляр, по данным ведомства, обнаружили на рыболовецком судне.

Чучело птицы, находящейся под угрозой исчезновения, пытались незаконно вывезти за границу, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

По решению суда товар конфисковали. После этого Росприроднадзор согласовал его передачу в Сахалинский областной краеведческий музей.

Таможенники не первый год сотрудничают с учреждением и ранее предавали изъятые старинные монеты и другие товары.

По словам директора Юрия Алина, поблагодарившего Сахалинскую таможню за сотрудничество, новый экспонат займет достойное место в коллекциях музея.

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