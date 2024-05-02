ТИНРО сформировал план экспедиций на 2025 год

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подготовили предложения для головного института по приоритетным направлениям исследований в 2025 г.

Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) намерен в будущем году продолжить обширный перечень работ как в морских водах, так и на внутренних водоемах регионов Дальнего Востока. Ряд подпрограмм для проведения исследований в научных и контрольных целях получил одобрение на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Эти предложения будут направлены в головной институт для включения в общие программы 2025 г.

В числе ключевых направлений исследований — экспедиционные работы в восточном секторе Арктики, западной части Берингова моря, Охотском и Японском морях, океанских водах восточной Камчатки и Курильских островов. Специалисты ТИНРО планируют провести комплексные исследования морского периода жизни тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России, а также продолжить изучение морских млекопитающих — ластоногих и китообразных.

В планы дальневосточных ученых также входят исследования водных биоресурсов во внутренних водоемах и во внутренних морских водах (прибрежно-эстуарных системах) в границах Приморского края и Чукотского автономного округа.

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