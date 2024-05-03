Нерестовый период в Приморье прибавил работы рыбоохране

В апреле, с начала нереста пресноводных видов рыб, в Приморском крае сотрудники рыбоохраны изъяли в разы больше сетей, чем за три предыдущих месяца. Инспекторы также освобождают водоемы от брошенных орудий лова.

Нерест пресноводных видов рыб проходит в Приморье. «Ежегодно он начинается в апреле и завершается в июле. В апреле на нерест идут щука, ленок, таймень, хариус. Затем, как вода еще более потеплеет, начинают нереститься сазан, судак и карась», — рассказали Fishnews в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что рыбоохранные рейды, работа стационарно-передвижных постов и оперативно-мобильных групп проводятся в непрерывном режиме.

В течение апреля инспекторы Приморского теруправления Росрыболовства изъяли у нарушителей 107 незаконно использовавшихся ставных сетей длиной 2913 метров. Это более чем в два раза выше показателей за первые три месяца 2024 г.

Также в апреле обнаружено и привлечено к административной ответственности 233 нарушителя рыбоохранного законодательства. Сумма наложенных за время нереста штрафов превысила 200 тыс. рублей.

По правилам, в этот период ловля пресноводных видов рыб допускается только с применением удебных орудий, отметили в ТУ.

В ходе рыбоохранных рейдов инспекторы также очищают русла и берега рек от брошенных рыболовных сетей. Приморские реки богаты не только рыбой, но и водоплавающей птицей и другими животными, которые могут запутываться и гибнуть в брошенных сетях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews