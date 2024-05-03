КамчатНИРО пригласил рыбаков-любителей делиться информацией об уловах

Рыболовы-любители могут принять участие в сборе биостатистической информации, рассказали в Камчатском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Совместная работа рыбаков-любителей и ученых помогает отслеживать состояние водных биоресурсов. Прежде всего такого богатства Камчатки, как тихоокеанские лососи.

В результате эффективного сотрудничества был организован сбор первичных биостатистических данных по производителям чавычи с лицензионных участков, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

Информация о том, как правильно измерять длину и массу пойманных рыб, а также отбирать образцы чешуи для определения возраста, размещена на сайте региональной общественной организации «Камфишинг» в разделе «Поможем науке». На ряде рыболовных участков оборудованы специализированные места. Собранные в течение сезона данные оперативно передаются для дальнейшей обработки и анализа в Камчатский филиал.

«Сотрудничество научного института и рыбаков-любителей имеет важное практическое значение и перспективный характер. Уже с этого года планируется расширить не только список видов рыб, по которым будет собираться биостатистический материал, но и количество задействованных участков, где это будет осуществляться», — отметили в КамчатНИРО.

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