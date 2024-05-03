Для леща и сазана готовят пополнение

В Астраханской области специалисты Главрыбвода продолжают заготовку производителей леща и сазана для выполнения госзадания по выращиванию и выпуску молоди частиковых. В 2024 г. для этих целей планируется выловить почти 90 тонн рыбы.

Работы по отлову производителей частиковых видов рыб в рыбохозяйственных водоемах Астраханской области выполняет Волго-Каспийский межрегиональный отдел Каспийского филиала Главрыбвода. В 2024 г. для целей воспроизводства и аквакультуры рыбоводам разрешено добыть 5,245 тонны сазана и 83,245 тонны леща.

По состоянию на 25 апреля, фактический вылов по сазану составил более 4 тонн (более 86% квоты), по лещу — более 58,5 тонны (более 70% квоты), сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Выловленные в весенний сезон производители будут использованы в целях выполнения установленного на 2024 г. госзадания по выпуску молоди частиковых видов рыб.

Сотрудники филиала ежегодно занимаются заготовкой производителей для пополнения популяций рыб, которые являются основными объектами промысла предприятий Астраханской области.

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