Пруды Смоленской области подготовили под аквафермы

В Смоленской области на конкурс выставлены девять рыбоводных участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимают до 20 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 0,25 га до 18 га расположены на прудах и части акватории Десногорского водохранилища в Рославльском, Шумячском, Дорогобужском, Духовщинском и Сафоновском районах.

Критериями оценки заявок станут объемы выращивания объектов аквакультуры заявителем за последние четыре года, планируемый объем выращивания объектов аквакультуры на разыгрываемом участке и предложенная претендентом плата за РВУ.

Участки предоставляются на 25 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews