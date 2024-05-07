Сотрудники теруправления Росрыболовства спасли лошадей из «паводковой ловушки»

Структуры Росрыболовства участвуют в борьбе с паводком. В Тюменской области сотрудники Нижнеобского теруправления спасли табун лошадей с жеребятами.

Хозяин конной фермы обратился с просьбой помочь эвакуировать табун лошадей с жеребятами. Животные застряли на небольшом острове и оказались в «паводковой ловушке».

«Жеребята и их матери паслись на поле, когда начался разлив реки. Вода быстро прибывала, и лошади оказались отрезанными от земли. Задача оказалась непростой, ведь лошади были растеряны и не знали, куда им двигаться», — рассказали в Нижнеобском теруправлении.

В спасении животных участвовали начальник финансово-экономического отдела Иван Малюгин, госинспектор контрольно-надзорного отдела Александр Батурин и госинспектор Свердловского отдела рыбоохраны Алексей Астафьев. Они доставили лошадей на сушу.

Сотрудники рыбоохраны перевезли жеребят на лодке, взрослые лошади самостоятельно перешли реку вброд, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ТУ. В итоге было спасено 22 животных.

В территориальном управлении отметили, что продолжат помогать территориям, попадающим в зону возможного подтопления.

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