Рыбодобытчики Ямала подвели итоги первого квартала

Промысловики Ямало-Ненецкого автономного округа за январь-март выловили более 600 тонн рыбы. Регион субсидирует рыбодобывающим предприятиям часть производственных затрат.

Основу вылова в этот период составили налим, щука и плотва, из ценных видов рыб — пелядь и сиг-пыжьян, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

«Зимой рыбодобытчики Ямала используют инструменты подледного лова. В это время в основном добываются частиковые и тресковые виды рыб, такие как щука, налим и ерш, которые известны как «черная» рыба. Ценные виды — чир, пыжьян, пелядь и ряпушка — в большей мере ловятся на открытых водах в летний период», — рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Наибольший улов рыбы в первом квартале обеспечил Тазовский район — 201,3 тонны. При этом 60% от общего улова добыли системообразующие предприятия округа.

Промышленный вылов рыбы сегодня ведется на 281 постоянном и 224 временных рыболовных участках в Обской, Тазовской, Гыданской, Байдарацкой и Юрацкой губах, а также в реках и озерах Ямала.

Регион субсидирует рыбодобывающим предприятиям округа часть производственных затрат на выплату заработной палаты рыбакам, покупку топлива, оплату коммунальных и ветеринарных услуг, а также услуг по обеспечению цифровизации рыболовства.

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