Арест машины ускорил оплату браконьерского долга

Жителя Ставропольского края, не погасившего своевременно ущерб от нелегальной рыбалки, поторопили приставы. Через несколько дней после ареста машины мужчина выплатил всю сумму долга — 138 тыс. рублей.

Надзорные органы застали гражданина в соседнем регионе за рыбалкой в период нерестового запрета. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 138 тыс. рублей, рассказали Fishnews в УФССП по Ставропольскому краю.

Фигурант ущерб не погасил, и исполнительный документ был передан судебным приставам. После возбуждения исполнительного производства сотрудники службы предупредили рыбака о последствиях, однако долг остался неуплаченным.

Тогда приставы арестовали автомобиль должника. Через несколько дней на депозитный счет отделения поступила вся сумма ущерба. После этого гражданину вернули машину.

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