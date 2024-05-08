Перечень мест традиционного проживания коренных народов отредактировали

Правительство внесло изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Корректировка фиксирует изменения статуса муниципальных образований в ряде регионов.

Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, изменения затрагивают республики Коми и Саха (Якутия), а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края. Статус муниципальных образований (населенных пунктов и территорий) изменился в ходе реформирования.

Перечень мест традиционного проживания используется в том числе при реализации прав коренных народов на ведение традиционной хозяйственной деятельности, включая рыболовство.

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