Вьетнам наращивает поставки тунца на внешний рынок

Вьетнам заработал более 200 млн долларов на экспорте тунца в первом квартале текущего года. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

География поставок — 86 стран по всему миру, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Главным импортером остаются США с долей в 32 млн долларов (+16% к уровню 2022 г.). На 30% до 19 млн долларов выросли поставки и на другой важный рынок — в ЕС.

После периода нестабильности экспорт вьетнамского тунца на российский рынок стал умеренно расти — до 4% в марте.

Ссылаясь на участников отрасли, VASEP прогнозирует, что экспортеры вьетнамского тунца в этом году столкнутся с рядом сложностей из-за непростой ситуации с безопасностью торговых путей в Красном море: в результате напряженности выросли расходы на логистику и увеличилось время доставки грузов. Кроме того, местные производители испытывают сложности с сертифицированием сырья.

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