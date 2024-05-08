Судака Цимлянского моря выставили на торги

В Волгоградской области объявлен аукцион на семь долей квоты для промышленного лова судака в Цимлянском водохранилище. Заявки принимаются до 7 июня.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, стартовые цены составляют от 7,3 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 20 июня в Ростове-на-Дону. Договоры с победителями заключат на 15 лет.

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