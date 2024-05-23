Регулятор уточнил параметры орудий лова для лососевой путины

Введены ограничения на длину плавных сетей и ставных неводов, которые разрешено использовать для промысла тихоокеанских лососей. Эти меры будут действовать в некоторых районах побережья Камчатки и на Амуре до конца года.

Минсельхоз ввел ограничения на добычу тихоокеанских лососей определенными орудиями лова. В Камчатском крае под запрет попадает применение ставных неводов с длиной центрального троса более 1500 м, имеющих более двух ловушек, на побережье Охотского моря, с ограничением по широте от 51°49′ с.ш. до 52°25′ с.ш. Ставные невода аналогичной длины также нельзя использовать в заливе Корфа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в реке Амур рыбакам запрещено вести промысел лососей плавными сетями длиной более 100 м. А ниже по течению от Николаевска-на Амуре не разрешается применение ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м.

Кроме того, в бассейне Амура представители КНМС могут использовать плавные сети длиной не более 100 м, если добыча лососей ведется на рыболовном участке, и не более 75 м — без участка.

Ограничения действуют до 31 декабря 2024 г.

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