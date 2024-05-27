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Делегация ВНИРО обсудила направления для взаимодействия во время поездки в Китай. Фото пресс-службы института

ВНИРО держит курс на сотрудничество с Китаем

Российская рыбохозяйственная наука развивает сотрудничество с китайскими коллегами. Направления для взаимодействия делегация ВНИРО обсудила во время поездки в Китай — этот визит стал самым масштабным за всю современную историю института.

Делегацию Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии возглавлял директор института Кирилл Колончин. В Харбине и Циндао российские представители встречались с первыми лицами ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Специалисты из России представили широкому кругу китайских ученых возможности российской рыбохозяйственной науки. На встрече с руководством Северо-Восточного сельскохозяйственного университета делегация ВНИРО обозначила перспективные направления совместной работы — это исследования по аквакультуре пресноводных рыб, борьбе с болезнями рыб, производству кормов, переработке водных биоресурсов.

На встрече с директором и коллективом Хейлунзянского НИИ речного рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук представители российского института предложили усилить взаимодействие по организации и проведению совместных научно-практических конференций, посвященных проблематике Амура.

При посещении Института океанологии академии наук российские и китайские специалисты договорились о проведении совместных научных исследований, в том числе в рамках совместных морских экспедиций.

По итогам встречи с директором института исследований Желтого моря Китайской академии рыбохозяйственных наук достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ВНИРО, совместных исследованиях и организации научных конференций, обмене учеными.

Со всеми институтами представители Всероссийского НИИ договорились о создании совместных рабочих групп для подготовки конкретных предложений по сотрудничеству.

Представители российской отраслевой науки встретились с руководством города Харбин и провинции Хэйлунзянь. Во встречах участвовали Ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» и китайские деловые круги.

В частности, Кирилл Колончин принял участие в торжественном открытии Китайско-российского центра научно-технического и торгово-экономического сотрудничества «Вэйлай» («Будущее»). В рамках проекта планируется учреждение Центра научных компетенций ВНИРО, включающего в себя такие направления, как аквакультура, технологии, образование.

В рабочей поездке в КНР директора ВНИРО сопровождали заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк, заместитель директора — руководитель Тюменского филиала Евгений Даринов, заместитель директора — руководитель Азово-Черноморского филиала Арсен Мирзоян, заместитель директора Илья Геращенко, директор по научной работе Олег Булатов, руководитель Хабаровского филиала Денис Коцюк.

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Fishnews

  • Делегация ВНИРО обсудила направления для взаимодействия во время поездки в Китай. Фото пресс-службы института
  • Специалисты из России представили широкому кругу китайских ученых возможности российской рыбохозяйственной науки. Фото пресс-службы ВНИРО
  • При посещении Института океанологии российские и китайские специалисты договорились о проведении совместных научных исследований. Фото пресс-службы ВНИРО
  • По итогам встречи с директором института исследований Желтого моря Китайской академии рыбохозяйственных наук достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ВНИРО, совместных исследованиях и организации научных конференций, обмене учеными. Фото пресс-службы института
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