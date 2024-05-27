В Евросоюзе скорректируют правила отчетности о вылове

Европейская комиссия утвердила условия применения отдельных исключений из правил определения разницы между фактическим и заявленным уловом. Воспользоваться этой мерой можно будет только при перевалке в определенных портах.

Эти меры должны помочь обеспечить точность соблюдения квот и устойчивость промыслов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Согласно действующим правилам, разница между фактическим уловом и показателем, о котором докладывает капитан, не должна превышать 10% для каждого вида рыбы или морепродуктов. Новые поправки вводят исключение для трех промыслов, где добыча не сортируется при выгрузке, в том числе это мелкий пелагический промысел.

Однако воспользоваться исключением можно только при выгрузке и перегрузке рыбы в портах, определенных специальным решением Еврокомиссии. Для таких портов, расположенных как внутри ЕС, так и за его пределами, установят строгие меры контроля.

В Еврокомиссии считают, что вводимые исключения помогут рыбакам, а страны — члены ЕС смогут использовать более продвинутые меры контроля. Также отмечено, что внедрение новых мер в портах за пределами Евросоюза укрепит сотрудничество в области контроля промысла с государствами, не входящими в содружество, и культуру соблюдения требований устойчивого рыболовства на международном уровне.

Сейчас страны — члены ЕС могут внести предложения по списку портов, способных обеспечить выполнение новых правил. Еврокомиссия обещает проанализировать поступившие инициативы и опубликовать к июлю первую редакцию перечня.

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