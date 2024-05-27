На ремонт судов-спасателей для рыбаков выделили деньги

Правительство распорядилось выделить из бюджета 373,5 млн рублей для капитального ремонта в этом году судов Северного и Дальневосточного экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ.

В соответствии с распоряжением правительства 73,5 млн направят в виде субсидии Северному ЭО АСР на ремонт спасательного морского буксира «Микула», сообщает корреспондент Fishnews.

Субсидия в 300 млн рублей предназначается Дальневосточному ЭО АСР для ремонта ледокольного спасательного судна «Сибирский».

Росрыболовство должно проконтролировать использование этих средств и представить в правительство доклад до 25 декабря.

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