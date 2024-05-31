На нересте карельской корюшки сказалось похолодание

Сотрудники Северного филиала ВНИРО оценили мощности подходов азиатской корюшки на реке Нюхча в Республике Карелия. Из-за низкой температуры воды нерест задержался по сравнению с предыдущими годами.

Работы проводились в период со 2 по 23 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Изучены объемы, динамика и сроки нерестовых подходов корюшки, проведен биологических анализ образцов рыб, взяты пробы на плодовитость. Проведены гидрометеорологические наблюдения.

Во ВНИРО обратили внимание, что промысел азиатской корюшки основан на ее нерестовых подходах, сроки которых регулируются температурными условиями водной среды. Нерест этого вида начинается в конце апреля — начале мая и завершается в конце мая — начале июня.

В мае 2024 г. в районе Онежского залива Белого моря наблюдалась более низкая температура воды по сравнению с прошлыми годами, это повлияло на нерестовый ход корюшки в реке Нюхча и промысел. Нерест корюшки наблюдался с задержкой на 10 дней относительно среднемноголетних сроков, рассказали в институте.

Вылов корюшки колхозом «Беломор» на 22 мая составил около 1,5 тонны. В прошлые годы (2019-2023 гг.) к третьей декаде мая добыча составляла 5-7 тонн корюшки, отметили ученые.

Анализ уловов показал численное преобладание крупных нерестящихся особей корюшки в возрасте четырех и более лет. Средние размеры рыбы в пробах составили более 20 см, средняя масса — 71 г. В 2019-2023 гг. была достаточно высока доля нерестующих особей в возрасте трех лет, средний размер корюшки составлял 16,1 см (AC), масса – 32 г. Подходы этого поколения ожидаются в конце мая — начале июня.

Все собранные данные используют для подготовки материалов прогноза, а также для разработки мер по регулированию рыболовства.

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