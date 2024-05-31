Озера Новосибири подготовили под аквафермы

В Новосибирской области на аукцион выставлены 22 озерных участка для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 16 июля.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 2 до 667 га расположены на озерах в Венгеровском, Доволенском, Каргатском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском, Баганском, Краснозерском и Чистоозерном районах.

Стартовые цены лотов — от 1,6 тысячи до 533,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 30 июля в Новосибирске. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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