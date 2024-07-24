Координационный совет просит президента защитить промысел от потрясений

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к главе государства Владимиру Путину по вопросам сохранения за предприятиями участков для промысла лососей.

Руководители отраслевых ассоциаций Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Приморья, входящие в состав координационного совета, обратили внимание президента на проблематику перезаключения договоров на рыболовные участки, сообщает корреспондент Fishnews.

Повышенный платеж за перезакрепление участков окажется неподъемным для подавляющего большинства рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока, вложивших за последние годы сотни миллиардов заемных средств в строительство береговых перерабатывающих заводов и береговой инфраструктуры и имеющих серьезные кредитные обязательства перед банками, говорится в обращении.

Рост финансовой нагрузки приведет к сокращению числа предприятий, считают в Координационном совете.

Объединение попросило президента учесть мнение руководства дальневосточных прибрежных регионов, рыбохозяйственных организаций при подготовке и принятии решений по размеру платы за заключение договора пользования участками.

Рыбный промысел — системообразующая отрасль для целого ряда районов Дальнего Востока. Вопрос: удастся ли продолжать работу — сейчас очень тревожный для компаний, отметили в КС.

Напомним, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство с предложениями по поддержке предприятий в условиях увеличения единоразового взноса за право пользования рыболовными участками.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews