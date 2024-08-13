Дело об аукционном «отказнике» приняло новый оборот

Арбитражи пересмотрели решение о взыскании в пользу Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства почти 3 млн рублей упущенной выгоды с компании, которая на торгах по рыбоводным участкам резко взвинтила цену, а после аукциона отказалась заключать договор.

В прошлом году Fishnews сообщал о решении арбитражного суда по делу о взыскании упущенной выгоды с компании-«отказника». Напомним, согласно материалам дела, в марте 2023 г. АЧТУ ФАР провело аукцион на право пользования тремя рыбоводными участками в Ростовской области. На один из лотов, со стартовой ценой 10 тыс. рублей, заявились пять участников. Победителем стал претендент, предложивший 3 млн рублей.

После аукциона теруправление уведомило участника о необходимости заплатить 2,99 млн рублей (разницу между конечным предложением и ранее внесенным залогом в размере первоначальной цены). Однако победитель отказался заключить договор.

В соответствии с правилами проведения торгов АЧТУ заключило договор с другим участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене — в 20 тыс. рублей. Также теруправление обратилось в арбитраж с иском о взыскании упущенной выгоды.

Тогда суд первой инстанции согласился с требованиями теруправления и удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционный суд подтвердил это решение. Однако в кассационной инстанции оба судебных акта были отменены. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом в своем постановлении кассационный суд указал: «Порядок возмещения убытков, возникших до заключения договора, и в связи с отказом от его заключения регламентирован пунктом 3 статьи 434.1 Гражданского кодекса и ограничен возмещением убытков, понесенных другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом. Названная разновидность гражданско-правовой ответственности является преддоговорной».

Кассационный суд также отметил, что, согласно 329 статье ГК РФ, обязательства участника аукциона обеспечиваются задатком. Задаток компании-«отказника» в размере 10 тыс. рублей ей не вернули. Этот задаток должен покрывать убытки теруправления в связи с отказом победителя аукциона заключить договор. Больший размер убытков следует доказать, подчеркнули в кассации.

По результатам нового рассмотрения дела в первой инстанции суд отказал АЧТУ ФАР в удовлетворении иска. Суд обратил внимание, что «поскольку правоотношения между сторонами носили преддоговорный характер, то упущенная выгода у истца возникнуть не могла, вместе с тем истец имеет право на возмещение реального ущерба».

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