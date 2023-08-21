«Отказника» на торгах по РВУ обязали погасить убытки

Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства выиграло арбитраж у участника аукциона по рыбоводным участкам. На торгах он взвинтил цену, а впоследствии отказался заключить договор. Суд решил, что «отказник» должен возместить 2,97 млн рублей упущенной выгоды.

Как следует из материалов дела, в марте текущего года АЧТУ провело аукцион на право пользования тремя рыбоводными участками в Ростовской области. На один из лотов, со стартовой ценой 10 тыс. рублей, заявились пять участников. Победителем стал претендент, предложивший 3 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

После аукциона теруправление уведомило участника о необходимости заплатить 2,99 млн рублей (разница между конечным предложением и ранее внесенным залогом в размере первоначальной цены). Однако победитель отказался заключить договор.

В соответствии с правилами проведения торгов АЧТУ заключило договор с другим участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене — в 20 тыс. рублей. Также теруправление обратилось в арбитраж с иском о взыскании упущенной выгоды.

В суде «отказник» заявил, что предметом торгов являлось только право на заключение договора, поэтому возмещение упущенной выгоды «не находится в причинно-следственной связи с фактом уклонения от заключения договора». По его мнению, теруправление не доказало размер и факт убытков. А договор не был заключен в связи с тяжелым финансовым положением, отметил ответчик.

Арбитраж в своем решении указал: согласно пункту 117 постановления правительства от 15 мая 2014 г. № 450 «Об утверждении Правил организации торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком», в случае уклонения победителя аукциона от доплаты организатор торгов вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков.

Отказ от доплаты суд расценил как уклонение от заключения договора, влекущее последствия по взысканию убытков. Суд также согласился с расчетом АЧТУ упущенной выгоды в 2,97 млн рублей — цены предложения за лот за вычетом ранее внесенного задатка в 10 тыс. рублей, а также 20 тыс. рублей, полученных за участок от другого участника.

Заявление ответчика о сложном финансовом положении суд не принял, как документально не подтвержденное. В результате иск АЧТУ был удовлетворен в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

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