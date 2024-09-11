ТИНРО подготовил прогноз на пелагическую путину

Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО сформировали прогнозируемый сценарий развития промысла пелагических рыб — сардины-иваси, сайры, скумбрии — и тихоокеанского кальмара.

Путинный прогноз вылова пелагических гидробионтов северо-западной части Тихого океана включает анализ и прогноз метеорологических условий, океанологического режима, оценку современного состояния запасов и обоснование прогноза динамики основных показателей промысловой обстановки в течение путины 2024 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, рекомендованный вылов для сайры в исключительной экономической зоне России на 2024 г. установлен в размере 90 тыс. тонн, для сардины-иваси — 485 тыс. тонн, для скумбрии — 240 тыс. тонн.

«Запасы сайры в северо-западной части Тихого океана в последние годы подвержены флюктуациям и находятся на среднем уровне. Сардина-иваси с 2014 г. наращивает свою численность и биомассу. Что касается скумбрии, то ее численность в 2023 г. снизилась практически на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет. Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне, поэтому в 2024 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается», — рассказали в филиале.

На пелагической путине находится группа научных сотрудников ТИНРО. Она мониторит условия формирования промысловых скоплений, участвует в работе штаба объединенной пелагической экспедиции.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга отраслевых специалистов, планируется направить в профильные учреждения в ближайшее время.

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