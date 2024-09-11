Специалисты NPFC рассмотрели ситуацию с запасами скумбрии

Профильная рабочая группа Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC) обсудила сокращение запасов японской скумбрии. Позицию российской отраслевой науки представили сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В девятом заседании технической рабочей группы по оценке запасов скумбрии в рамках деятельности NPFC приняли участие специалисты из России, Канады, Китая, Евросоюза, Японии и США.



Японская скумбрия в северо-западной части Тихого океана распространена от побережья южной Японии до прибрежных вод Курильских островов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в последнее время миграция взрослых особей в поисках пищи расширилась на северо-восток.

На совещании обсудили запасы скумбрии и сценарии прогнозирования, которые станут основой для рационального использования и скоординированного управления запасами этой рыбы.

Докладчики от России, КНР и Японии представили обзоры промысловой активности и результаты стандартизации индексов уловов на усилие (CPUE). Согласно этим данным, численность скумбрии в 2023 г. снизилась практически на 50% по сравнению со средним уровнем последних лет.

Ученые предполагают, что спад численности скумбрии связан со снижением обилия икры — наблюдается спад уровня репродукции рыбы. Кроме того, зафиксирована более высокая ее смертность под воздействием промысла.

«На основе полученных результатов был подготовлен проект настройки и спецификации модели оценки запаса в пространстве состояний (SAM). Модель SAM использует данные о количестве уловов, весе запаса и скорости зрелости в каждом году, учитывает вероятность неполноты или погрешности данных о возрасте и индексах численности гидробионта», — рассказали в филиале.

Одним из ключевых итогов заседания стало решение о разработке динамичной модели регулирования промысла скумбрии в северной части Тихого океана в зависимости от величины запаса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews