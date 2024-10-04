Регионы сформируют предложения для инвесторов

С 2025 г. все регионы приступят к формированию инвестиционных предложений для бизнеса, сообщили в Минэкономразвития России. В том числе должны быть предусмотрены сведения о ресурсном и инфраструктурном обеспечении, возможных мерах поддержки.

Пилотными по формированию инвестпредложений для предпринимателей стали 36 регионов. Речь идет о запросе субъектов Федерации на создание производства конкретного типа в определенной локации. В дальнейшем инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России и любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта, рассказали Fishnews в пресс-службе Минэкономики.

«Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов. Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредоожений приступят все регионы», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Предполагается, что инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации проекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении, о доступных мерах поддержки.

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