Лососевые браконьеры пойдут под суд на Камчатке

Камчатская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Елизово. По версии следствия, в июле прошлого года мужчины нелегально выловили почти 100 лососей на реке Авача.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, браконьеры использовали резиновую лодку с мотором и рыболовную сеть. Ущерб ВБР превысил 235 тыс. рублей.

Дело направлено в Елизовский районный суд. Кроме того, транспортная прокуратура предъявила иск о взыскании с соучастников причиненного ущерба.

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