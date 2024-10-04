Министр сельского хозяйства выступит перед сенаторами

Доклад руководителя Минсельхоза Оксаны Лут запланирован на пленарном заседании Совета Федерации 9 октября. Глава ведомства расскажет о развитии агропрома в современных условиях.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступит на заседании СФ в рамках правительственного часа 9 октября, следует из повестки мероприятия. Тема доклада заявлена как «Развитие сельского хозяйства в современных условиях», сообщает корреспондент Fishnews.

Перед этим, 7 октября, подготовку к правительственному часу обсудят на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

Напомним, что Оксана Лут возглавила Минсельхоз в мае 2024 г. До этого, с 2018 г., она трудилась в статусе заместителя министра, с 2021 г. — первого заместителя.

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