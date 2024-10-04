Крымские русловые пруды разыграют среди аквафермеров

Десять рыбоводных участков на русловых прудах в Республике Крым выставили на аукцион. Заявки принимаются до 5 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,18 га до 15,6 га расположены в границах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также городского округа Судак.

Акватории предназначены для пастбищной аквакультуры, стартовые цены лотов — от 150 рублей до 12,5 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 14 ноября в Ростове-на-Дону. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях обособленного и совместного водопользования.

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