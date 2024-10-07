Рыбу сомнительного происхождения автоинспекторы нашли по запаху

В Южно-Сахалинске инспекторы ДПС при проверке документов водителя почувствовали из машины специфический запах. При досмотре в автомобиле нашли лосось без документов и рыбацкое снаряжение.

Обнаружить улов сомнительного происхождения инспекторам ДПС в Южно-Сахалинске помог запах. Во время несения службы полицейские остановили машину Toyota Allex, за рулем которого находился 30-летний водитель.

При проверке документов и разговоре с автомобилистом инспекторы почувствовали из машины специфический запах. Сотрудники ДПС приняли решение о досмотре. В результате были обнаружены два полимерных мешка с кетой — всего в машине было 66 рыбин, а также два рыбацких костюма, резиновая лодка и сеть.

Каких-либо документов, подтверждающих легальную добычу рыбы, водитель не предоставил, рассказали Fishnews в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области.

Ущерб, причиненный в результате незаконного вылова такого количества кеты, оценивается более чем в 265 тыс. рублей.

Отдел дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

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