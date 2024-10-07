Култучное озеро порадовало ученых неожиданной находкой

В Култучном озере, находящемся в центре Петропавловска-Камчатского, специалисты обнаружили молодь кижуча. Ученые предполагают, что экосистема водоема, несмотря на многолетнее губительное воздействие, не утратила возможности для самовосстановления.

Раньше Култучное озеро представляло собой обширный нагульно-нерестовый водоем для лососевых рыб. Однако в процессе городской застройки были засыпаны притоки озера и обширные ключи, в которых, по историческим данным, нерестились кижуч и нерка.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатского филиала ВНИРО, сейчас типичными обитателями водоема являются трехиглая и девятииглая колюшка, а также серебряный карась, вселенный туда около 20 лет назад. Эти виды, в отличие от лососей, менее требовательны к качеству воды и донного субстрата.

Несмотря на доступное расположение и колоссальную антропогенную нагрузку, Култучное до недавнего времени не было объектом экосистемного мониторинга, а гидробиологические и ихтиологические обследования озера проводили нерегулярно. Но в последние годы силами сотрудников КамчатНИРО — специалистов лаборатории рыбохозяйственной экологии и лаборатории лососевых рыб — наблюдения за состоянием озера приобрели статус мониторинга.

«Недавняя ихтиологическая съемка в акватории озера принесла неожиданные и очень радостные результаты: в составе ихтиофауны была обнаружена молодь кижуча. Три неполовозрелые особи, одна из которых длиной тела около 12 см и две (самец и самка) — около 16 см, были пойманы в юго-западной части озера, недалеко от протоки, соединяющей водоем с Авачинской бухтой», — сообщили в пресс-службе.

Исследование чешуи («биометрического паспорта» лососевых) позволило определить возраст рыб: мелкая особь была двухлеткой, более крупные рыбы — трехлетками.

«До миграции на нагул в море кижуч проводит в пресной воде от одного года до трех лет, однако при определенных условиях может вовсе не покидать нерестово-нагульный водоем, образуя так называемую жилую форму. На Камчатке жилая форма кижуча — не широко распространенный, но хорошо известный феномен», — напомнили ученые.

В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить, являются ли пойманные в Култучном озере особи кижуча представителями жилой формы либо в водоеме существуют ограниченные возможности для воспроизводства и нагула проходной формы.

В пользу первого предположения говорит то, что пойманные в Култучном озере особи находились в пресной воде после того времени, когда к миграция в море молоди камчатского кижуча завершается (к концу июля). Кроме того, исследование чешуи показало, что темп роста этих экземпляров выше, чем у молоди кижуча того же возраста, нагуливающейся в реках до миграции в море. Отличительной особенностью биологии кижуча жилой формы является более высокий темп роста, чем у молоди проходной формы в пресной воде, отметили в КамчатНИРО.

Довод в пользу проходной формы — донные участки, структура грунта на которых сходна с грунтом типичных нерестилищ кижуча (чистая галька, свободная от отложений ила). Чистота дна в этом месте обеспечивается интенсивным перемешиванием воды под воздействием нагонно-ветровых течений. Возможно также, что на участке находятся выходы грунтовых вод.

Задержка неполовозрелых особей в пресной воде может быть следствием благоприятных условий для питания, обратили внимание специалисты. Исследование содержимого желудков пойманных кижучей показало, что обе крупные особи интенсивно питались, причем помимо имаго насекомых в составе пищи присутствовала рыба (молодь колюшки) — калорийный и насыщенный необходимым белком и жиром кормовой объект. В то же время, подчеркнули ученые, именно переход от питания беспозвоночными к хищничеству в период нагула молоди кижуча в озерах является неотъемлемым этапом смены проходного образа жизни жилым.

«Небольшое количество производителей кижуча проходной формы могли зайти в озеро в предыдущие годы и оставить потомство», — предполагают в КамчатНИРО. В филиале напоминают, что в последние годы наблюдается рост численности камчатского кижуча. А это, в свою очередь, влечет освоение им водоемов, долгое время не использовавшихся для воспроизводства.

«Сам факт обнаружения лососевых рыб в водоеме, для ихтиофауны которого на протяжении многих лет лососевые считались утраченными, является знаменательным событием, — акцентировали ученые. — Есть основание предполагать, что экосистема водоема, несмотря на многолетнее губительное воздействие, не утратила возможности для самовосстановления».

Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке мер по восстановлению и сохранению уникального озера, тщательно взвешивая возможные последствия и неукоснительно придерживаясь принципа «не навреди», подчеркнули в КамчатНИРО.

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