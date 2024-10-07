Браконьеры Приморья все чаще попадаются рыбинспекторам

С января по сентябрь в Приморском крае инспекторы рыбоохраны поймали 2230 нарушителей и изъяли более 22 км сетей. А сумма наложенных штрафов приблизилась к 3 млн рублей.

Выявляемость нарушений рыбоохранного законодательства в регионе выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Всего по результатам рейдов инспекторы изъяли 1145 орудий лова, в том числе 764 ставные сети общей длиной 22,4 км. Также было изъято 1032 кг рыбы, из них 866 кг выпустили в естественную среду обитания. Совокупный размер наложенных административных штрафов составил 2,97 млн рублей, из которых уже взыскано 2,1 млн рублей.

В теруправлении отметили, что только за сентябрь поймали 251 нарушителя. Это на 12% больше, чем в августе.

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