Подопечных Главрыбвода в Волгоградской области отсаживают на зимовку

На Медведицком экспериментальном рыборазводном заводе в Волгоградской области начались осенние обловы выростных и нагульного прудов. Пришло время учета рыбы и ее перевода в зимовальные пруды.

Предприятие закреплено за Нижневолжским филиалом Главрыбвода. Вегетационный период на заводе подошел к концу, наступила пора учета и перевода в зимовальные пруды товарной продукции и рыбопосадочного материала. Спуск выростного пруда № 2, куда весной этого года сажались личинки карповых, растительноядных и веслоноса, выявил хорошие результаты по упитанности и росту рыбы.

Так, сеголетка карпа имеет средний вес в 125 г, белый амур — 190 г, толстолобик — 50 г и веслонос — 600 г. Общий процент выхода от личинки до сеголетки ожидается выше нормативного, но окончательно станет известен лишь после спуска прудов, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В ближайшее время специалисты приступят к спуску выростных прудов с товарной рыбой, начнется ее реализация. Все необходимые документы — акт обследования хозяйства, сертификаты — уже получены.

Также, отметили в учреждении, в этом году получен протокол об отсутствии генетически модифицированных организмов (ГМО). Он подтверждает, что в продукции нет организмов, у которых изменена ДНК. Это свидетельствует о применении натуральных кормов при выращивании.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews