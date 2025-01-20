Астраханским рыбакам светят новые ограничения

Состояние ресурсной базы астраханского рыболовства не дает поводов для оптимизма. Помимо воблы, промысел которой в 2025 г. запрещен, ограничения могут распространить на добычу щуки и сома.

Продление запрета на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области как минимум до конца 2025 г. связано с плохим состоянием ресурсной базы. «Запасы воблы упали до критических отметок», — заявил на пресс-конференции 17 января глава областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев.

В числе факторов, влияющих на запасы воблы, он назвал повсеместную ловлю. «Браконьерство достаточно серьезно давит на снижение ресурсов воблы, рыболовы-любители и профессиональные рыбаки тоже вылавливают достаточно серьезный объем. А рассчитывать на то, что это компенсируется нерестом, наивно: в нынешних условиях маловодья нерест выходит либо средний, либо слабый», — добавил Руслан Пашаев.

Помимо воблы в 2025 г. в Астраханской области действуют ограничения на вылов плотвы. Как сообщает корреспондент Fishnews, под запрет могут попасть и другие популярные виды рыб.

«Что касается щуки, на мой взгляд, это следующий вид водных биологических ресурсов, еще и сом, которые у нас, к сожалению, в ближайшем обозримом будущем могут попасть под ограничения. Это не только на мой взгляд, это на взгляд еще и науки», — отметил руководитель регионального министерства.

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