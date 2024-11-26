Вобла подождет до лучших времен

Минсельхоз решил запретить в 2025 г. промышленный и любительский лов воблы на Каспии, водотоках Волги в Астраханской области и водных объектах Калмыкии. Под охранительные меры попала и плотва в Астраханской области.

Дополнительные ограничения на вылов в Волжско-Каспийском бассейне на предстоящий год предусмотрены приказом Минсельхоза России от 7 ноября 2024 г. № 668. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает корреспондент Fishnews.

Запрещается промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительский лов воблы в Каспийском море, в Волге и ее водотоках в Астраханской области, а также водных объектах Калмыкии. Специалисты не раз говорили о непростом состоянии популярного у рыбаков ресурса. В 2024 г. добыча воблы в Астраханской области и на Каспии была разрешена только в течение десяти дней — с 20 по 30 апреля.

Под запрет в следующем году вновь попал вылов плотвы в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области.

Для промышленного рыболовства в регионе не разрешается использовать речные закидные мелкоячейные невода с размером (шагом) ячеи в мотне — 28 мм, в приводах — 36 мм, в крыльях — 40 мм и речные закидные безмотенные невода с размером (шагом) ячеи в сливе — 28 мм, в приводах — 36 мм, в крыльях — 40 мм.

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