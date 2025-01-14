Рыбоводам Нижнего Поволжья подготовили участки

В Астраханской области на аукцион выставлены девять участков на реках и озерах под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 13 февраля.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,11 га до 5,5 га расположены в Володарском, Камызякском, Приволжском, Красноярском и Харабалинском районах.

Семь РВУ предназначены под индустриальную аквакультуру, два — под пастбищную. Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 4,2 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 19 февраля в Астрахани. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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