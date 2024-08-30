Обмеление Каспия угрожает нерестилищам

Низкий уровень воды в Каспийском море в будущем может привести к полной потере нерестилищ в дельте Волги, предостерегает профессор Астраханского государственного технического университета Вячеслав Зайцев.

Проблема обмеления Каспийского моря в августе обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава государства отметил, что нужно провести научный анализ происходящих событий.

Специалисты Астраханского государственного технического университета на протяжении многих лет занимаются проектами, призванными сохранить экосистему уникального региона и восстановить популяции объектов аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе вуза.

С чем связано обмеление Каспия и какие последствия оно может повлечь, рассказал заведующий кафедрой «Гидробиология и общая экология» АГТУ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Зайцев.

«Уровень Каспийского моря напрямую связан с объемом пресной воды, поступающей из Волги. В последние годы наблюдается снижение притока пресной воды, что касается не только Волги, но и таких рек, как Урал и Терек. Наибольший объем стока приходит именно от Волги, являющейся основным источником для Каспия. Значительное количество пресной воды остается в водохранилищах, что приводит к большим потерям», — обратил внимание специалист.

По его словам, сейчас регион переживает период маловодья — количество осадков снизилось, и пресного стока стало меньше. Это часть 12-летнего цикла в биосфере, описывающего колебания уровня воды на протяжении десятилетий. Подобные периоды наблюдались и раньше, и текущее снижение уровня Каспия связано именно с этим.

«Низкий уровень воды в Каспийском море неминуемо приведет к снижению уровня воды в дельте Волги, ее обмелению и зарастанию водными растениями. Это уменьшает проточность основных рукавов Волги и затрудняет проход рыбы на нерест в дельту, что в будущем может привести к полной потере нерестилищ и отразится не только на уровне, но и на воспроизводстве рыбных запасов. Из-за снижения весеннего стока произойдет недостаточное залитие нерестилищ», — озвучил мрачный прогноз ученый.

Он указал на еще одно неприятное последствие — риск пожаров, которые могут возникать из-за зарастания дельты водной растительностью. При возгорании тростника, рогозы и других растений погибают флора и фауна дельты.

Дополнительная угроза — нехватка воды в селах, особенно в тех, которые снабжаются с помощью насосных станций и расположены не на основных протоках, добавил профессор.

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