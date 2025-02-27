На Камчатке продолжится борьба с перекупщиками льготной рыбы

В Камчатском крае рыбная продукция, реализуемая по «социальной» цене, по-прежнему попадает в руки недобросовестных граждан — норма в 5 кг на человека превышается иногда в десятки раз. Региональный минрыбхоз обратился в контрольные органы для расследования нарушений.

В декабре в Камчатском крае модернизировали социальную «рыбную» программу. Изменения были связаны с тем, что многие граждане, в том числе социально незащищенные категории, не могли приобрести дешевую рыбу из-за перекупщиков.

Теперь рыбная продукция в регионе реализовывается в рознице по двум видам цен: «социальная» и «доступная». «Социальная» — более низкая, ее установили для нескольких групп населения.

Рыба по «социальной» цене отпускается в объеме не более 5 кг на человека в месяц по каждому виду товаров. Для этого в магазинах нужно предъявлять специальную карту.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, таких карт уже выпущено более 6 тысяч. В торговые точки Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска обеспечены стабильные поставки трех видов сезонной рыбопродукции: минтая, камбалы и сельди.

Однако проблема с перекупщиками не исчезла. От жителей продолжают поступать жалобы о том, что в торговых точках, где реализуется социальная программа «Рыба Камчатская», по-прежнему продукция исчезает быстро.

«Минрыбхозом Камчатки проведен анализ продаж за январь 2025 года. Выяснилось, что у нас существуют покупатели, которые приобретают рыбопродукцию в гораздо большем объеме. Четыре человека приобрели свыше 80 килограмм рыбы, а один из покупателей с помощью социальной карты приобрел свыше 100 килограмм. Отдельные разовые покупки превышали 40 килограмм», — рассказал заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов.

По его словам, министерство проводит работу с такими покупателями, выясненяя обстоятельства и мотивы превышения ограничений. По результатам анализа будут подготовлены необходимые меры. Также министерство планирует выработать решения совместно с правоохранительными органами.

Еженедельный мониторинг наличия рыбопродукции во всех торговых точках ведет региональный минрыбхоз, администрации Елизовского муниципального района и Вилючинского городского округа.

В путину 2025 г. планируется вдвое увеличить объемы поставки лососей для целей проекта. Также ведутся переговоры по поставкам кальмара, отметили в краевом правительстве.

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