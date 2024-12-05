На Камчатке модернизируют социальный «рыбный» проект

Проект «Камчатская рыба» находится в стадии перезагрузки. Чтобы дешевая продукция попадала именно к социально незащищенным людям, в регионе вводят специальные карты.

Поручение о перезагрузке проекта дал губернатор Владимир Солодов. Правительство региона провело исследование и опрос покупателей, чтобы выяснить положительные и отрицательные стороны «Камчатской рыбы».

В частности, модернизация связана с тем, что многие граждане, в том числе социально незащищенные категории, не могут приобрести рыбную продукцию по доступным ценам из-за перекупщиков, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Существенная часть продукции, к сожалению, скупается именно перекупщиками, а не теми гражданами, на которых мы ориентируемся прежде всего. Затем они либо перепродают продукцию в том же виде, либо подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар. Это недопустимо. Не для этого запускался этот проект в тесном сотрудничестве с рыбаками Камчатского края. Мы вводим некоторые ограничения на количество продаваемой рыбы, и контроль за такими случаями в торговых залах будет существенно ужесточен», — рассказала заместитель председателя правительства региона Юлия Морозова.

Планируется, что рыбная продукция будет реализовываться по двум видам цен: «социальная» и «доступная». Под «социальной» понимается цена в 92 рубля за килограмм горбуши и 118 рублей за килограмм кеты.

Такую стоимость установили на первом этапе проекта для нескольких групп населения: инвалидов и ветеранов боевых действий, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей; тружеников тыла, граждан, которым присвоен статус «Дети войны», граждан, получающих региональную социальную доплату к пенсии.

Рыбная продукция по «социальной» цене будет отпускаться не более 5 кг на человека в месяц по каждому виду товаров. Для этого потребуется специально выпущенная карта. Ее можно будет получить в региональном офисе МФЦ, предъявив документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

Владелец карты на следующий рабочий день после ее получения может использовать ее в любом магазине торговой сети «Шамса» в Петропавловске-Камчатском или Елизовском районе. В случае потери карты нужно будет обратиться в МФЦ за новой.

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