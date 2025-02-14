Камчатка готовится к лососевой путине

Вылов тихоокеанских лососей на Камчатке в предстоящую путину пока ожидается на уровне около 199 тыс. тонн. При том сглаживается разница между подходами на восточном и западном побережьях полуострова, обратили внимание в краевом минрыбхозе.

Об итогах заседания Камчатского рыбохозяйственного совета рассказал в прямом эфире заместитель министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов. КРХС 12 февраля рассмотрел перспективы лососевой путины по Дальнему Востоку в целом и предложения по стратегии организации промысла в крае.

Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке отраслевая наука пока дает на уровне 311 тыс. тонн. На Камчатку приходится более 199 тыс. тонн.

На восточном побережье края прогнозируется добыча около 89 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе более 72 тыс. тонн горбуши (этот вид составляет основу промысла), сообщает корреспондент Fishnews. На западном побережье ожидается около 110 тыс. тонн, в том числе 71 тыс. тонн горбуши. «То есть в целом у нас сопоставимые объемы прогнозируются и на восточном, и на западном побережье», — отметил замминистра. Сергей Названов напомнил, что ранее разница была более сильной. «У нас за последние годы наблюдается тенденция выравнивания подходов рыбы и на западное, и на восточное побережье», — добавил он.

Рекомендации по организации путины не претерпели существенных изменений по сравнению с 2024 г., обратили внимание специалисты.

Остаются и зоны, требующие особого внимания. Так, ограничения предполагается сохранить на реках Авача, Паратунка, в Авачинском заливе, в том числе в Авачинской губе. В Авачинском заливе рекомендуется, как и ранее, оставить только добычу в рамках традиционного рыболовства, причем в ограниченном режиме.

Дополнительные меры планируется принять для стабилизации запасов на реке Опала. Предполагается запрет на любительский лов чавычи в бассейне Опале, а также ограничения по длине крыла ставных неводов на морских участках в приустьевой зоне.

Также рассматривался вопрос о ситуации с лососями в среднем и верхнем течении реки Камчатка — здесь меры регулирования еще будут прорабатываться, сообщил Сергей Названов.

Представитель министерства отметил, что рыбопромышленников волнует перспектива промысла лососей в крае не только на этот год, но и на более долгосрочную перспективу – это особенно важно в свете предстоящей кампании по переоформлению договоров на рыболовные участки. В регионе планируется организовать мероприятие с участием ученых по вопросам долгосрочного прогнозирования вылова лососей.

Читайте также — Тонкости кампании по рыболовным участкам: обсуждают банки и отраслевые ассоциации

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews