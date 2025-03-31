Воблу защищают от нерадивых туристов

В Астраханской области туристы нарушают правила рыболовства, в том числе запрет на добычу воблы, отмечают в правительстве региона. С началом весенней путины и активности любительского лова усилены проверки как на воде, так и на суше.

Мероприятия по контролю за соблюдением запрета проводят пограничники, полицейские, рыбинспекторы и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), рассказали Fishnews в пресс-службе правительства области. Там напомнили, что федеральным законом введено понятие постоянного рейда.

«Особенно часто фиксируются случаи несоблюдения законодательства рыбаками-любителями, приезжающими из других регионов. Это происходит прежде всего на зимовальных ямах и основных миграционных путях. На данный момент массовых нарушений не выявлено, однако с потеплением ожидается увеличение случаев незаконного вылова», — отметили в пресс-службе.

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Андрей Мерзляков отметил, что браконьерам грозят штрафы, конфискация орудий лова и маломерных судов, а также уголовная ответственность.

С начала года сотрудники полиции провели 59 рейдов, в ходе которых выявили 37 преступлений. За март инспекторы Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства зафиксировали 239 нарушений. Изъято 311 запрещенных орудий добычи: 119 сетей, 3 самоловных крючковых снасти, 10 раколовок и 179 прочих приспособлений.

Браконьеры часто выбирают зимовальные ямы и акваторию Волги в преднерестовый сезон, когда рыба наиболее уязвима. Проведенная оперативная работа подтверждает их высокую активность в этих зонах, обратили внимание в областном правительстве.

«Внести вклад в защиту экосистемы может каждый. Для этого необходимо соблюдать правила рыболовства», — подчеркнул Андрей Мерзляков.

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